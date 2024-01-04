Баженова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1950

Отец: Гришин Николай Федорович

Мать: Гришина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Баженов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Баженов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Баженов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Анатолий Иванович

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