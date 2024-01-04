Баженова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1950
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Баженов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Баженов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Баженов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно