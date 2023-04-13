(Добровольская) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добровольская) Евдокия Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Добровольский Семен Павлович

Мать: Добровольская Марфа Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1841

Дочь: (Добровольская) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1843

Сын: Добровольский Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.06.1854

Сын: Добровольский Давид Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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