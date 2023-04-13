(Добровольская) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1841
Дочь: (Добровольская) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1843
Сын: Добровольский Иван Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.06.1854
Сын: Добровольский Давид Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно