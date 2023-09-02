Спирина (Шапкина) Мелания Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Шапкин Матвей Дмитриевич
Бракосочетание
09.02.1859
Рождение ребёнка
29.09.1862
Отец ребёнка: Спирин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1864
Дочь: Спирина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Спирин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно