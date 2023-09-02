Спирина (Шапкина) Мелания Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Шапкина) Мелания Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Шапкин Матвей Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1859

Муж: Спирин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Спирин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Спирин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1864

Дочь: Спирина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Спирин Алексей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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