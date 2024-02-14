Посылкин Борис Соломонович
Место рожденияБССР, Витебский окр., мест. Бешенковичи
Дата рождения15.02.1901
Дата смерти16.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Совершение преступления
Неизвестно
Посылкин Борис Соломонович (1901) Boris Posylkin.jpg Дата рождения: 15 февраля 1901 г. Место рождения: БССР, Витебский окр., мест. Бешенковичи Пол: мужчина Национальность: еврей Социальное происхожден... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1929
Дочь: (Посылкина) Алла Борисовна
Мать ребёнка: Посылкина (Мошкович) Гита Михайловна
Смерть
16.05.1938
https://ru.openlist.wiki/Посылкин_Борис_Соломонович_(1901)
Похороны
Неизвестно