Чаплинская (Винтер) Нина Александровна
Место рожденияChernigov, Ukraine
Дата рождения08.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959
Бракосочетание
04.11.1978
Рождение ребёнка
18.11.1979
Сын: Чаплинский Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Чаплинский Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.06.1985
Сын: Чаплинский Алекс Анатольевич
Отец ребёнка: Чаплинский Анатолий Яковлевич
Чернигов, Чернігівська область