Чаплинская (Винтер) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплинская (Винтер) Нина Александровна

Место рождения

Chernigov, Ukraine

Дата рождения

08.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959

Отец: Винтер Александр Иосифович

Мать: Винтер (Гиссина) Клара Абрамовна

Бракосочетание
04.11.1978

Муж: Чаплинский Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1979

Сын: Чаплинский Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Чаплинский Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1985

Сын: Чаплинский Алекс Анатольевич

Отец ребёнка: Чаплинский Анатолий Яковлевич

Чернигов, Чернігівська область

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