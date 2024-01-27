(Bolderoff) Nadia Ivan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Отец: Bolderoff Ivan Fedock
Мать: Fenya Davidivna
Рождение ребёнка
12.05.1945
Отец ребёнка: Soochkoff Vladimir Gregory
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Soochkoff Vladimir Gregory
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно