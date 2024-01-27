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(Bolderoff) Nadia Ivan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Bolderoff Ivan Fedock

Мать: Fenya Davidivna

Рождение ребёнка
12.05.1945

Сын: Soochkoff Victor Walter

Отец ребёнка: Soochkoff Vladimir Gregory

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Soochkoff Vladimir Gregory

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Soochkoff Vladimir Gregory

Смерть
Неизвестно
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