Охрименко Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко Ульяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1932

Сын: Охрименко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1934

Сын: Охрименко Василий Викторович

Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович

Выд св во 2281905 от 03.06.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охрименко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Охрименко Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охрименко Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
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