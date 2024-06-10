Сметанина Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сметанина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Иван Александрович

Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сметанина) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Александр Федорович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Чудинова (Сметанина) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Матвеева (Сметанина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович

по данным ИА
Смерть
Неизвестно

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