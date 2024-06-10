Сметанина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Иван Александрович
Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сметанина) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Чудинова (Сметанина) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Матвеева (Сметанина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Федорович
по данным ИА
Смерть
Неизвестно