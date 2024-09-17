Феофан Петрович Феофилакт Феофилакт/Феофан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофан Петрович Феофилакт Феофилакт/Феофан Петрович

Место рождения

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.01.1912

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1887 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912

Отец: Петр Сильвесторович

Мать: Селиверстова Евгения Федоровна

Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год | стр.8 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1927

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