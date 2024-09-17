Феофан Петрович Феофилакт Феофилакт/Феофан Петрович
Место рождения
Дата рождения05.01.1912
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1912
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1917 год | стр.8 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1927