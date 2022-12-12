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Кабалин Петр Михайлович

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Место рождения

Устьежугская 2-я, Пинежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кабалин Михаил Григорьевич

Мать: Кабалина Василиса Архиповна

Устьежугская 2-я, Пинежский уезд, Архангельская губерния
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