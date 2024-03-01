Манько Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манько Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Манько Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манько Сергей Иванович

Мать ребёнка: Манько Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Манько Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манько Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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