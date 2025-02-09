Елизаров Антроп Алексеевич После 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елизаров Антроп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: Елизаров Алексей Иванович

Мать: не указана

Дата рождения предположительная — исходя из дата рождения жены Гликерии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1893

Сын: Елизаров Лука Антропович

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Елизаров Василий Антропович

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Елизаров Георгий Антропович

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Елизаров Иван Антропович

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Елизаров Константин Антропович

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Елизарова) Екатерина Антроповна

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1910

Дочь: Щеголева (Елизарова) Анна Антроповна

Мать ребёнка: Гликерия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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