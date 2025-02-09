Елизаров Антроп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870
Отец: Елизаров Алексей Иванович
Мать: не указана
Дата рождения предположительная — исходя из дата рождения жены Гликерии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1893
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Елизаров Василий Антропович
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Елизаров Георгий Антропович
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Елизаров Константин Антропович
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Елизарова) Екатерина Антроповна
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1910
Дочь: Щеголева (Елизарова) Анна Антроповна
Мать ребёнка: Гликерия Васильевна
Смерть
Неизвестно