Гусева Агафья Фатеевна
Место рожденияПронск, Арх. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Пронск, Арх. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Караськова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Караськов Василий Яковлевич
Пронск, Арх. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Смерть
После 1858 ст.