Гусева Агафья Фатеевна 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Агафья Фатеевна

Место рождения

Пронск, Арх. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Гусев Фатей Степанович

Мать: Гусева-Хх Екатерина Федосеевна

Пронск, Арх. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1844

Муж: Караськов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Караськова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Караськов Василий Яковлевич

Пронск, Арх. слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Смерть
После 1858 ст.

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