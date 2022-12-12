Козминых Екатерина Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых Екатерина Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Козминых Федор Никитич

Отец ребёнка: Козминых Никита Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Козминых Никита Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Козминых Никита Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Козминых Сергей Никитич

Отец ребёнка: Козминых Никита Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Никита Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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