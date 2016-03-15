Колесникова (Пономарчук) Светлана Трофимовна
Место рождения
Дата рождения15.07.1945
Дата смерти15.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1945
Отец: Пономарчук Трофим Никифорович
Мать: Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
15.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Александр I Муж Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Сердечный приступ