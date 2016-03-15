Колесникова (Пономарчук) Светлана Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова (Пономарчук) Светлана Трофимовна

Колесникова (Пономарчук) Светлана Трофимовна

avatar

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

15.07.1945

Дата смерти

15.03.2016

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1945

Отец: Пономарчук Трофим Никифорович

Мать: Зоя Сергеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Александр I Муж Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Александр I Муж Викторович

Смерть
15.03.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close