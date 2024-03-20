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Семибратов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Семибратов Максим Титович

Мать: не указана

Бракосочетание
1893

Жена: Семибратова (Лыкова) Ксения Никитична

Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Сын: Семибратов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Семибратова Васса Никитична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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