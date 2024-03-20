Семибратов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Семибратов Максим Титович
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Сын: Семибратов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Семибратова Васса Никитична
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно