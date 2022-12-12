(Кондюрина) Анна Марковна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
31.01.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители крестьяне починка Балак | Диомид Николаев Зайцов | Антон Наумов Зайцов
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно