von Leuchtenberg (von Leuchtenberg) Elisabeth
Место рожденияLeuchtenberg, Bavaria Germany
Дата рожденияОколо 1330
Дата смерти25.07.1361
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330
Бракосочетание
1349
Рождение ребёнка
Около 1350
Сын: von Henneberg-Schleusingen Heinrich
Отец ребёнка: von Henneberg-Schleusingen Johann I
Рождение ребёнка
1351
Дочь: von Henneberg-Schleusingen Elisabeth
Отец ребёнка: von Henneberg-Schleusingen Johann I
Смерть
25.07.1361
Похороны
?.07.1361