von Leuchtenberg (von Leuchtenberg) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Leuchtenberg (von Leuchtenberg) Elisabeth

von Leuchtenberg (von Leuchtenberg) Elisabeth

Место рождения

Leuchtenberg, Bavaria Germany

Дата рождения

Около 1330

Дата смерти

25.07.1361

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330

Отец: of Leuchtenberg Ulrich av

Мать: von Nürnberg-Zollern (von Hohenzollern-Nürnberg) Anna

Бракосочетание
1349

Муж: von Henneberg-Schleusingen Johann I

Рождение ребёнка
Около 1350

Сын: von Henneberg-Schleusingen Heinrich

Отец ребёнка: von Henneberg-Schleusingen Johann I

Рождение ребёнка
1351

Дочь: von Henneberg-Schleusingen Elisabeth

Отец ребёнка: von Henneberg-Schleusingen Johann I

Смерть
25.07.1361
Похороны
?.07.1361

Мы используем куки для улучшения работы сайта.