Малафеева (Новикова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Новиковъ Сидоръ
Мать: Новикова Агафья
Рождение ребёнка
24.07.1892
Сын: Малафеевъ Андрей
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Малафеевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малафеевъ Лазаръ
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малафеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ