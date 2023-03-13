Малафеева (Новикова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеева (Новикова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Новиковъ Сидоръ

Мать: Новикова Агафья

Рождение ребёнка
24.07.1892

Сын: Малафеевъ Андрей

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Малафеевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1902

Сын: Малафеевъ Лазаръ

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Малафеевъ Михаилъ

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