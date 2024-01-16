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Колосов Николай Михайлович
Колосов Николай Михайлович
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Древо
Место рождения
д. Сиринская
Дата рождения
1901
Пол
Мужской
Отец
Колосов Михаил Яковлевич
1866 г.р.
Мать
Колосова Елизавета Илларионовна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Колосов Михаил Яковлевич
Мать:
Колосова Елизавета Илларионовна
д. Сиринская
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