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Колосов Николай Михайлович

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Колосов Михаил Яковлевич

Мать: Колосова Елизавета Илларионовна

д. Сиринская
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