Селина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1982
Дочь: Назарова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бобоедов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1984
Дочь: Макарова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Бобоедов Владимир Павлович