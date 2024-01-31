Селина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селина Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобоедов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
24.05.1982

Дочь: Назарова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бобоедов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
26.09.1984

Дочь: Макарова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Бобоедов Владимир Павлович

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