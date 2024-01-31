Бобоедов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобоедов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1958

Отец: Бобоедов Павел Матвеевич

Мать: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1982

Дочь: Назарова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Селина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1984

Дочь: Макарова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Селина Татьяна Михайловна

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