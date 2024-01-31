Бобоедов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1958
Отец: Бобоедов Павел Матвеевич
Мать: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1982
Дочь: Назарова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Селина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1984
Дочь: Макарова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Селина Татьяна Михайловна