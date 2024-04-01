Чуклина (Пальянова) Феодосия Антипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти16.11.1785
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Пальянов Антипа Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол.
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1784
Муж: Чуклин Илья Иванов
Смерть
16.11.1785
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
20 лет, скоропостижно по рождению младенца