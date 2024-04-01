Чуклина (Пальянова) Феодосия Антипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуклина (Пальянова) Феодосия Антипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

16.11.1785

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Пальянов Антипа Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол.

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1784

Муж: Чуклин Илья Иванов

Смерть
16.11.1785
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
20 лет, скоропостижно по рождению младенца

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