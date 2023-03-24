Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Любовь
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Ефремова Екатерина
Смерть
Неизвестно