Палинов Клавдий Владимирович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Палинов Клавдий Владимирович

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Палинов Владимир Васильевич

Мать: Палинова Ирина Максимовна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Палинова-Авдеева Любовь Никаноровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Невеста вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Палинов Василий Клавдиевич

Мать ребёнка: Палинова-Авдеева Любовь Никаноровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Палинова Надежда Клавдиевна

Мать ребёнка: Палинова-Авдеева Любовь Никаноровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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