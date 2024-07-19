Палинов Клавдий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Невеста вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Палинов Василий Клавдиевич
Мать ребёнка: Палинова-Авдеева Любовь Никаноровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Палинова Надежда Клавдиевна
Мать ребёнка: Палинова-Авдеева Любовь Никаноровна
Смерть
Неизвестно