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Könönen Tahvo Mikonpoika

Место рождения

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

06.03.1864

Дата смерти

13.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1864

Отец: Könönen Mikko Tahvonpoika

Мать: Könönen (Juvonen) Tiina Erkintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen (Könönen) Ida Antintytär

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Könönen Aulis Tahvonpoika

Мать ребёнка: Könönen (Könönen) Ida Antintytär

Рождение ребёнка
1894

Сын: Könönen Arvo

Мать ребёнка: Könönen (Könönen) Ida Antintytär

Смерть
13.02.1922

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