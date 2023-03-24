Könönen Tahvo Mikonpoika
Место рожденияPälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения06.03.1864
Дата смерти13.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1893
Сын: Könönen Aulis Tahvonpoika
Мать ребёнка: Könönen (Könönen) Ida Antintytär
Рождение ребёнка
1894
Сын: Könönen Arvo
Мать ребёнка: Könönen (Könönen) Ida Antintytär
Смерть
13.02.1922