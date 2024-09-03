Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1896
Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов
Рождение ребёнка
19.02.1899
Сын: Кулебакин Василий Федоров
Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов
отец уволенный в запас армии унтер-офицер из крестьян
Рождение ребёнка
10.11.1900
Сын: Кулебакин Викентий Федорович
Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов
Райки, Кузнецкий округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: Кулебакина Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов
свидетельство выслано в тисуль место рождения не видно отец запасной солдат