Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулебакин Федор Панфилов

Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Кулебакин Павел Федоров

Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Кулебакин Василий Федоров

Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
отец уволенный в запас армии унтер-офицер из крестьян
Рождение ребёнка
10.11.1900

Сын: Кулебакин Викентий Федорович

Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов

Райки, Кузнецкий округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: Кулебакина Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Кулебакин Федор Панфилов

свидетельство выслано в тисуль место рождения не видно отец запасной солдат

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