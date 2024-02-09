Цапкова Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1977
Отец ребёнка: Цапков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1977
Отец ребёнка: Цапков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1983
Дочь: Пловникова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Цапков Михаил Васильевич