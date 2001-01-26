Гермашев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гермашев Александр Сергеевич

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

08.09.1954

Дата смерти

26.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
26.01.2001
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

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