Ботоногова (Почивалова) Ирина (Арина) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.?.1910 ст.
Рождение ребёнка
29.?.1911 ст.
Дочь: Ботоногова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Ботоногов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Ботоногова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ботоногов Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно