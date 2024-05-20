Ботоногова (Почивалова) Ирина (Арина) Васильевна Вычислено 1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ботоногова (Почивалова) Ирина (Арина) Васильевна

Место рождения

Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
27.?.1910 ст.

Муж: Ботоногов Иван Абрамович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.?.1911 ст.

Дочь: Ботоногова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Ботоногов Иван Абрамович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Ботоногова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ботоногов Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно

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