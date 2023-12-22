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Минин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Минин Александр Никифорович

Мать: Тент Эмма Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Вивея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Татьяна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
1983
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