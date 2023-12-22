Минин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Минин Александр Никифорович
Мать: Тент Эмма Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Вивея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Татьяна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Смерть
1983