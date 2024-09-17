Ромичев ? Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1892 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1892
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1892 год | 3
Смерть
Неизвестно