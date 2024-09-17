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Ромичев ? Павел Иванович

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1892 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1892

Жена: Ромичева ? (Баранова) Евдокия Иринарховна

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1892 год | 3
Смерть
Неизвестно

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