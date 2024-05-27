(Мясникова) Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мясникова) Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Мясникова) Матрона Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Мясникова) Наталья Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Мясникова) Анастасия Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Мясникова) Ирина Иванова/ Иоанова

Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мясников Евфим Иванов/ Иоанов

Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Смерть
Неизвестно

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