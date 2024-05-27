(Мясникова) Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Мясникова) Матрона Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Мясникова) Наталья Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Мясникова) Анастасия Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Мясникова) Ирина Иванова/ Иоанова
Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мясников Евфим Иванов/ Иоанов
Отец ребёнка: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Смерть
Неизвестно