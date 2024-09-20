Петров Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1832
Дата смерти11.07.1875
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1832
Отец: Яковлев Пётр Яковлевич
Бракосочетание
19.01.1851
Жена: Иванова Мария Ивановна
Навережье, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1868
Дочь: Николаева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Смерть
11.07.1875