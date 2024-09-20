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Петров Андрей Петрович

Место рождения

Воротово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.12.1832

Дата смерти

11.07.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1832

Отец: Яковлев Пётр Яковлевич

Мать: Павлова Екатерина Павловна

Воротово, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1851

Жена: Иванова Мария Ивановна

Навережье, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1868

Дочь: Николаева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Лихачево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.07.1875
Лихачево, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

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