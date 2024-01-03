Кузнецов Владимир Ивановоч Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Владимир Ивановоч

Место рождения

Тосно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тосно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна

Смерть
03.01.2024

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