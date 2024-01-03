Кузнецов Владимир Ивановоч
Место рожденияТосно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тосно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2024