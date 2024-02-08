Добролюбов Федор Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбов Федор Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Добролюбов Кир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Добролюбов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия (Авдотья) Евсеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Добролюбова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия (Авдотья) Евсеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Добролюбова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия (Авдотья) Евсеевна

Смерть
1887

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