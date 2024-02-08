Добролюбов Федор Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Добролюбов Кир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Добролюбов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия (Авдотья) Евсеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Добролюбова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия (Авдотья) Евсеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Добролюбова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия (Авдотья) Евсеевна
Смерть
1887