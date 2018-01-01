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Колот Сергей Анатольевич
Колот Сергей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2018
Пол
Мужской
Отец
Колот Анатолий Иванович
1936 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Колот Анатолий Иванович
Мать: не указана
Смерть
2018
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