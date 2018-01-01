Колот Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Анатолий Иванович

Мать: не указана

Смерть
2018
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