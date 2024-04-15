Ошлокова Настасья Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ошлыков Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Палагея Михайловна
Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно