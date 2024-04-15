Ошлокова Настасья Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова Настасья Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ошлыков Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ошлоков Егор Михайлович

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Палагея Михайловна

Отец ребёнка: Ошлоков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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