Яковлев Потап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Потап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

1790 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

VB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Авдотья

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Гусева (Потапова) Авдотья

Мать ребёнка: Яковлева Авдотья

Смерть
1790 ст.
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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