Яковлев Потап
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737 ст.
Дата смерти1790 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Авдотья
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Гусева (Потапова) Авдотья
Мать ребёнка: Яковлева Авдотья
Смерть
1790 ст.
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан