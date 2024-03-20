Салахутдинова Фагимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахутдинова Фагимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салахутдинова Сания Фагимовна

Отец ребёнка: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салахутдинов Лилия Фагимовна

Отец ребёнка: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салахутдинов Алфия Фагимовна

Отец ребёнка: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салахутдинов - Абзалова Рузия Фагимовна

Отец ребёнка: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салахутдинов Гулзиган Фагимовна

Отец ребёнка: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салахутдинов Фагим Шайхутдинович

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