Алексеева Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949

Отец: Алексеев Василий

Мать: Алексеева Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
19.02.1975

Дочь: Иванова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Куропаткин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куропаткина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Куропаткин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куропаткина Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Куропаткин Владимир Васильевич

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