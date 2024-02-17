Алексеева Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949
Отец: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
19.02.1975
Дочь: Иванова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Куропаткин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куропаткина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Куропаткин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куропаткина Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Куропаткин Владимир Васильевич