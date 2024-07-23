Колосова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса (Васса) Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1786

Сын: Колосов Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Запись в МК 1786
Рождение ребёнка
1792

Сын: Колосов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Епистимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Колосов Исак Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Трифон Фёдорович

Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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