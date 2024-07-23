Колосова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса (Васса) Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
10.06.1786
Сын: Колосов Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Запись в МК 1786
Рождение ребёнка
1792
Сын: Колосов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Епистимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Колосов Фёдор Маркович
Смерть
Неизвестно