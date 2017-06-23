Бадамшин Адгам Гадельянович
Место рождения?
Дата рождения13.02.1936
Дата смерти23.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.06.2017
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно