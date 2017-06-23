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Бадамшин Адгам Гадельянович

Место рождения

?

Дата рождения

13.02.1936

Дата смерти

23.06.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.06.2017
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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