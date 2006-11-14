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Найданова Яна Арсалановна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

14.11.2006

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2006

Отец: Найданов Арсалан Соелович

Мать: Лаптева Марина Викторовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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