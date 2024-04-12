Павел Ильич
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Восприемник
07.04.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Восприемник
07.04.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Смерть
После 1910