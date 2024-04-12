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Павел Ильич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
07.04.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Восприемник
07.04.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 07.04.1909 Чермы Александр Григорьевич Чермы отец крестьянин Григорий Александрович мать жена Мария Тимофеевна крестьянин Павел Ильич крестьянская девица Анна Ильини... Показать все
Смерть
После 1910
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