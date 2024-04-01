Зеленин Александр Урядник Редута Новоникольского Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Александр Урядник Редута Новоникольского Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Николай Церковный Староста Александров

Мать ребёнка: Зеленина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина ?

Смерть
Неизвестно

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