Зеленин Александр Урядник Редута Новоникольского Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленин Николай Церковный Староста Александров
Мать ребёнка: Зеленина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленина ?
Смерть
Неизвестно