Денисова (Подкожурникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Подкожурникова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Малосередкино Варгашинского курганской

Дата рождения

25.01.1927

Дата смерти

20.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927

Отец: Подкожурников Иван Иванович

Мать: Ольга Григорьевна

Малосередкино Варгашинского курганской
Рождение ребёнка
11.11.1960

Сын: Денисов Николай Пантелемонович

Отец ребёнка: Денисов Пантелеймон Александрович

Ошурково Варгашинский Курганской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Пантелеймон Александрович

Смерть
20.01.1991
Ошурково Варгашинского Курганской
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