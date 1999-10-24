Денисова (Подкожурникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияМалосередкино Варгашинского курганской
Дата рождения25.01.1927
Дата смерти20.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927
Отец: Подкожурников Иван Иванович
Мать: Ольга Григорьевна
Малосередкино Варгашинского курганской
Рождение ребёнка
11.11.1960
Сын: Денисов Николай Пантелемонович
Отец ребёнка: Денисов Пантелеймон Александрович
Ошурково Варгашинский Курганской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1991
Ошурково Варгашинского Курганской