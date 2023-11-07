Яшин Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Яшин Филипп Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Яшина Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Яшина Фекла Гаврилова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Яшина Фекла Гаврилова
Смерть
Неизвестно