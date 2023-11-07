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Яшин Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Яшин Филипп Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Фекла Гаврилова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Яшина Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Яшина Фекла Гаврилова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Яшин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Яшина Фекла Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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