Яшин Филипп Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Яшин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Яшин Яков Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1758