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Яшин Филипп Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Яшин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Яшин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Яшин Яков Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Яшин Антон Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Яшин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1758

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