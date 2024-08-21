Усынина Анисья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усынин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Усынина) Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Усынин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Усынин Осип Ильич
Отец ребёнка: Усынин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Усынина) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Усынин Илья Петрович
Смерть
Неизвестно