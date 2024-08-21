Усынина Анисья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усынина Анисья Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усынин Илья Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Усынина) Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Усынин Илья Петрович

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Усынин Осип Ильич

Отец ребёнка: Усынин Илья Петрович

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Усынина) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Усынин Илья Петрович

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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